Minister Regilio Dodson in gesprek met Dilip Sardjoe, voorzitter van de presidentiële commissie Alcoa en zijn collega Patrick Pengel van Volksgezondheid. (Foto: Raoul Lith)





De NH-minister is gisteravond bijgepraat door de presidentiële commissie en heeft daar een rapportage over gedaan. Zelf zegt minister Dodson dat hij omstandig is geïnformeerd door de presidentiële commissie onder leiding van Dilip Sardjoe. Ook heeft hij benadrukt dat het de presidentiële commissie is die belast is met de onderhandelingen tussen de Staat Suriname en de Alcoa en dat deze commissie rechtstreeks rapporteert aan de president. De presidentiële commissie bestaat verder uit de leden Marc Waaldijk, Errol Jaeger, Joyce Naar, Kitty Sweeb en Dewanand Balesar.Het enige ‘nieuwe’ dat Dodson kon vertellen is dat er wordt gewerkt aan de definitieve overeenkomsten over de voornaamste vier onderhandelingspunten, de positie en voortzetting van de bauxietindustrie in Suriname, beëindiging van de relatie met Alcoa, de Afobaka krachtcentrale en de levering van stroom en de resterende bauxietvoorraden.Volgens de NH-bewindsman wordt ernaar gestreefd om de definitieve overeenkomsten in maart rond te hebben. Vervolgens zullen deze ‘definitive agreements’ naar het parlement worden gestuurd voor behandeling. Dodson zegt dat de definitieve overeenkomsten gaan over beëindiging van de Brokopondo overeenkomst en dat dit niet zonder het parlement kan. Voorts is er volgens hem gekeken naar gebieden die al kunnen worden teruggegeven, gebieden waar er geen sprake is van verontreiniging waaronder de Coermotibo haven, het stafdorp en de Rararac-brug.Voor de overdracht van de Afobaka-krachtcentrale is het proces al ingezet, weet Dodson te vertellen. Er is speciaal kader nodig om de mensen te trainen voor de werkzaamheden en het onderhoud van de dam. De NH-bewindsman heeft geduld van het parlement gevraagd om de definitieve overeenkomsten klaar te krijgen, zodat deze kunnen worden voorgelegd voor behandeling. Bij de wijziging van de Brokopondo-overeenkomst wordt De Nationale Assemblee zeker betrokken, omdat de goedkeuring door het college plaatsvindt.De Assembleevergadering is na de uiteenzetting van minister Dodson geschorst.