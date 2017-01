Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. (Foto: Raoul Lith)





Op indringende vragen van De Nationale Assemblee kon Dodson geen antwoord geven. Hij heeft een behoorlijke bolwassing moeten incasseren over de werkwijze die vooral de presidentiële commissie heeft gevoerd en uitspraken die in de media zijn gedaan door Sardjoe. Dodson heeft alleen maar doorgegeven wat hij te horen heeft gekregen van de presidentiële commissie. Zijn lichaamstaal sprak boekdelen.Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vatte opnieuw samen wat het college in zijn totaliteit heeft besloten in een motie in november 2015. Zij haalde aan, mede op basis van betogen van de fracties, dat de standpunten die indertijd ingenomen waren nog recht overeind staan. Assembleeleden wilden weten of de Brokopondo-overeenkomst opzij is gezet. Dit is niet mogelijk zonder goedkeuring van het college. "Is de Brokopondo-overeenkomst beëindigd?" vroeg NDP-fractieleider André Misiekaba. NPS-fractieleider Gregory Rusland vroeg speciale aandacht voor het milieu-vraagstuk. VHP-fractieleider Chan Santokhi merkte op dat de minister niet met gezag praat. Hij schijnt alleen door te geven wat de commissie hem gezegd heeft. Er is geen van de vragen beantwoordt van De Nationale Assemblee die op schrift zijn gesteld voor de regering.Simons heeft aangegeven dat de vergadering wordt verdaagd naar 26 januari. De regering kon nu niet ingaan op diverse vragen. In de tussentijd zullen de presidentiële commissie, de regering, deskundigen en Assembleeleden zich buigen over het vraagstuk. Diverse Assembleeleden benadrukten dat het belang van het land op de eerste plaats dient te komen. Daarin staat de volksvertegenwoordiging volkomen achter de regering. Alle zaken dienen op tafel gelegd te worden. Op basis van de inzichten van de regering en De Nationale Assemblee, zal er een pad gekozen worden dat gevolgd zal worden om er het beste voor Suriname uit te halen.