Vakbondsleider Wilgo Valies staat journalisten te woord nadat hij gesprekken heeft gevoerd met De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)





De delegatie van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) hebben ook apart gesproken met de oppositionele partijen. Chan Santokhi zei namens de oppositie tijdens de openbare vergadering dat het vraagstuk intensief bestudeerd moet worden. Er moet dag en nacht gewerkt worden om een fundamentele oplossing te vinden.Valies is blij met de gesprekken die gevoerd zijn. Hij zei dat er goede resultaten zijn bereikt. Hij hoopt dat vandaag nog met een delegatie van de regering, DNA en de vakbonden wordt gesproken. De leerkrachten worden opgeroepen om vrijdag om 8.00 uur aan te melden in Theater Unique. Daar zullen zij omstandig geïnformeerd worden over de bereikte resultaten. Valies gaf aan dat de oplossingen fundamenteel moeten zijn."Er is heel wat verkeerde informatie gegeven aan de samenleving over OS Uitkijk", stelt Valies. Hij gaf aan dat minister Peneux meegedeeld heeft dat het onderhoofd ervandoor is met de kas van de school. Dit is een totaal verkeerde informatie omdat iedereen op de hoogte is dat het schoolgeld niet in ontvangst is genomen door de nieuwe leiding. Het gaat overigens om SRD 150. Valies voerde aan dat mensen opzettelijk worden beklad.