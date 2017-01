Leerkrachten vanmorgen bij het Assembleegebouw. Een delegatie wordt ontvangen door het college.





Valies heeft Simons voorgehouden dat minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zijn zegje heeft gedaan in De Nationale Assemblee. De onderwijsbonden willen ook hun visie geven over de herwaardering en het mutatiebeleid. De kwestie OS Uitkijk zal eveneens aan de orde komen. Peneux heeft nieuwe leerkrachten ingezet op deze school omdat 30 leerkrachten geweigerd hebben om les te geven. Zij moeten zich verweren.De leerkrachten zijn getogen naar het Assembleegebouw. Zij eisen herwaardering nu. Over Assembleelid Rashied Doekhie hadden de onderwijsgevenden geen goed woord over. "Hij is voltooid verledentijd," werd er geroepen. Hij mag ontwikkeling halen bij hen.Terwijl er overleg plaatsvindt in De Nationale Assemblee hebben de leerkrachten besloten te wachten op het resultaat. Opvallend is dat Assembleelid Edward Belfort (ABOP) meegelopen heeft in de stoet. Hij zegt de rechtvaardige actie van de onderwijsbonden te ondersteunen. Ook Curtis Hofwijks van 'Wij Zijn Moe' was aanwezig bij het Assembleegebouw. Deze pressiegroep ondersteunt de actie ook.