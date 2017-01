Rudolf Amatkasidi wordt van de Waterkant vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. (Foto: Stichting 1 voor 12)





Amatkasidi is met een ambulance vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor behandeling. De stichting die opdraait voor de kosten van de ambulance, zegt dat de hulp van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ook is ingeroepen. De onfortuinlijke man heeft geen ziektekostenverzekering.De man is verzwakt en praat moeilijk. Hij vertelt dat hij ruim twee maanden geleden de arts heeft bezocht en dat zijn been toen alleen opgezwollen was en een beetje zeer deed. “Ik probeerde weer te gaan, maar mijn zoon heeft mij niet gebracht. Hij heeft mij alleen thuisgelaten zonder eten. Ik heb geen geld.” Amatkasidi is naar de stad gekomen in de hoop dat er iets kan gebeuren. Het geld dat hij had gespaard is opgegaan in een relatie die hij had. Hij had al bij drie verschillende mensen aangeklopt die hebben geweigerd hem te helpen. De man is nu opgenomen in het ziekenhuis. Vismale zegt dat ze de man niet zo konden laten. Hij hoopt alleen dat ze niet te veel kwijt zullen zijn aan ligdag kosten.