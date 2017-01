De directeuren van MZ, Edward van Eer (l) en van PCS, Dayasankar Mathoera, bevestigen de intentieverklaring met een handdruk. (Foto: Raoul Lith)





"We zijn al enige tijd bezig met de Medische Zending om een formele samenwerking tot stand te brengen. In de praktijk hebben wij in het verleden al aardig wat activiteiten ontplooid en expedities uitgevoerd," zegt Dayasankar Mathoera, algemeen directeur van PCS. MZ is in het binnenland de primaire aanbieder van zorg, terwijl PCS verplicht is landelijk geestelijke gezondheidszorg aan te bieden. Ongeveer vijf jaar geleden is het PCS begonnen met decentralisatie van diensten naar Coronie, Moengo, Albina, en Brokopondo.Behalve de hoge kosten die het met zich meebracht, vond het PCS dat de echte supervisie van de professionals ontbrak en dat er beter moest worden gecoördineerd. De primaire interventie moet volgens directeur Mathoera komen van de Regionale Gezondheidsdiensten (RGD) en MZ, waarbij het PCS als referentie kliniek gezien kan worden. Het bieden van deze zorg kost echter veel geld en beide instellingen zijn afhankelijk van financiën van met name de overheid.Edward van Eer, MZ-directeur, is blij met PCS als partner in de ondersteuning om het basispakket van diensten aan de rond 40.000 mensen in het binnenland te helpen geven. Ook hij vindt dat geestelijke gezondheidszorg meer aandacht verdient in het binnenland, omdat de problemen daar de laatste tijd veel groter zijn geworden. "We zien een groeiend aantal suïcide gevallen in het binnenland. We zien een verergering van alcohol- en drugsverslaving. En we zien verder een aantal mentale problemen,” zegt Van Eer. "Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat we die diensten gaan integreren in het dienstenpakket." Momenteel wordt er een standaard dienst aangeboden voor ggz waarbij op incidentele basis wordt overlegd met PCS.Raoul Lith