De verdachten Donovan F. (25) en Kevin A. (16) zijn aangehouden, omdat zij met valse euro-biljetten betalingen hebben verricht.Een ondernemer deed aangifte bij Bureau Nieuwe Haven tegen een klant die in zijn winkel een vals biljet heeft aangeboden. De kassier merkte op dat het om een vals biljet ging. Hij schakelde de politie in, waarna Donovan F. is aangehouden.Kevin A. bestelde bij een pension een escortdame. Hij betaalde met een biljet van 50 euro. Ook hier werd op tijd ontdekt dat het om een vals biljet gaat. Kevin A. werd aangehouden en overgedragen aan de ingeschakelde politie en intussen ingesloten.Zes overige biljetten werden van de verdachte in beslag genomen. Vier van de biljetten hebben het serienummer E01181075475 en drie (3) het serienummer P13261962736.