Daniel Ortega en zijn vrouw Rosario Murillo zijn ingezworen als de nieuwe president en vicepresident van Nicaragua. (Foto: AFP)





Ortega, de 71-jarige ex-rebelstrijder, heeft de eed afgelegd in Managua in aanwezigheid van de presidenten van Venezuela, Bolivia en Taiwan. Ortega en Murillo zijn in november met 72,5 procent van de stemmen verkozen, maar met een hoge mate van stemonthoudingen. Hun partij won 71 van de 92 zetels in het parlement.Nicaragua zou in de derde termijn van vijf jaar van Ortega geconfronteerd kunnen worden met economische uitdagingen te midden van een scherpe daling van de hulp van Venezuela, dat veel sociale programma's heeft gefinancierd. In de Verenigde Staten wordt ook een wet overwogen dat Nicaragua de toegang tot leningen van internationale kredietverleningsorganisaties blokkeert. Amerikaanse wetgevers hebben veel kritiek op het gebrek aan transparantie van de Nicaraguaanse overheid.Economen en zakelijke leiders zeggen dat Ortega gedwongen zal zijn om transparanter te zijn, vooral nu het Amerikaans Congres al sancties overweegt. Dat Ortega de verkiezingen zou winnen was geen verrassing, de toekomst is volgens Al Jazeera’s correspondent John Holman, minder zeker."Ortega kan niet langer steunen op oliedollars van bondgenoot Venezuela die zelf in de worstelgreep zit van een ernstige economische crisis en een hyperinflatie kent. Aan de andere kant heeft de top handelspartner van Nicaragua, de Verenigde Staten, een nieuw onvoorspelbaar bestuur.” Holman: "En net op het moment dat hij ernaar uitkijkt om internationale bruggen te bouwen, keuren steeds meer landen zijn autoritaire tactieken af.”Ortega was één van de leiders van de Sandinistische rebellenbeweging die in 1979 de vier-decennium lange familiedictatuur van Anastasio Somoza heeft verdreven. Nu Ortega’s vrouw ook in het machtscentrum zit, is er toenemende bezorgdheid dat zijn bewind autoritairder zal worden.Sonia Chavez, die samen met Ortega in de Sandinistische beweging streed, toen deze het regime van Somoza in de jaren 80 omverwierp, zegt dat hij nu net als de man die hij hielp afzetten is. "We vochten om ons te ontdoen van een wrede dictatuur die we niet wilden en nu zijn we weer teruggegaan naar het begin,” 'zei ze tegen Al Jazeera.