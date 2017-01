Minister Robert Peneux





De minister deelde mee dat vanuit Saramacca slechts twee van de elf scholen gestaakt hebben. In Commewijne hebben de meeste scholen volgens hem ook lesgegeven. In Paramaribo-Noord heeft 75 procent gewerkt. Het speciaal onderwijs heeft voor honderd procent gedraaid. Hetzelfde geldt voor de technische scholen.Peneux merkt op dat de herwaardering heel belangrijk is voor alle leerkrachten. Hij legde uit dat er administratieve zaken zijn die niet helemaal in orde zijn. Zo zijn er vrouwen die geregistreerd staan met hun meisjesnaam en ook met hun getrouwde naam. Al deze zaken moeten goed doorgenomen worden. Hij garandeerde dat in maart de herwaardering af is. Leerkrachten zullen goed beloond worden, waardoor zij geen twee tot drie banen meer hoeven te hebben.De bewindsman stelde dat Valies al dertig jaar bezig is met stakingen. Hij deelde mee dat er 10.150 onderwijsgevenden zijn in het land. Als de actie geslaagd was, zouden meer dan 7000 leerkrachten bij het paleis moeten staan. Volgens Peneux waren er slechts 300 personen bij het paleis. Valies heeft volgens Peneux geen draagvlak.Peneux stelt dat juist Valies geen persoon is die dialoog voert. Hij is 'doordrammerig'. Toch is de minister bereid om met de Bond van Leraren om de tafel te zitten in het belang van het onderwijs. Het herwaarderingsprogramma is een goed fundament voor leerkrachten. Hieraan wordt er hard gewerkt. Peneux benadrukte dat hij als minister iets goeds wil achterlaten voor het onderwijs. Het land moet tot grotere hoogten worden gebracht. De regering houdt zich aan haar woord. Dat vraagt de minister ook van de bonden. De bewindsman roept alle leerkrachten op om zich donderdag normaal aan te melden op school waardoor het onderwijsproces genormaliseerd wordt.