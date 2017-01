In 2015 gaf de VSB al aan de LGBT-gemeenschap te ondersteunen. VSB-directeur Steven Mac Andrew snijdt de symbolische taart aan. (Archieffoto)





De Verklaring is één van de uitkomsten van de Workplace Pride-conferentie van 9 juni 2016, die werd gehouden door Parea, de vereniging voor gay professionals in Suriname. Parea-voorzitter Juan Pigot spreekt van een historisch moment voor de situatie op de werkvloer in Suriname. “Ik ben zeer trots op deze Surinaamse ondernemingen, die zich door het ondertekenen van deze verklaring uitspreken vóór gelijke rechten voor allen.” De verenigde Naties erkennen dat LGBT-rechten ook mensenrechten zijn.Discriminatie op grond van seksuele oriëntatie is overigens verboden volgens het wetboek van strafrecht. Gelijke rechten voor LGBT-werknemers zullen de productiviteit van bedrijven verhogen en een positief effect hebben op het investeringsklimaat in Suriname, zegt Pigot.De Workplace Pride werd georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Ambassade te Paramaribo en de Workplace Pride Foundation. Het doel was diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer te stimuleren. Het middellangetermijndoel is dat alle cao’s in Suriname genderneutraal worden, inclusief die van de overheid, zegt de organisatie.