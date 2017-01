Centrale Bank president Glenn Gersie bedankt Hylmun Izhar (links) en Yahya Aleem-Ur Rehman (midden) voor het delen van hun kennis over Islamic Banking and Finance. (Foto: CBvS)





Specifieke aspecten zoals dubbele belastingheffing, Corporate governance, Shariah corporate governance en risk management zijn behandeld tijdens de training, die is verzorgd door een deskundige van de Centrale Bank van Indonesië. Hij is aangetrokken door de Islamic Research and Training Institute (IRTI), een werkarm van de Islamic Development Bank (IsDB). De IsDB werkt al geruime tijd samen met de CBvS.Islamitisch bankieren is een alternatief op bestaande financieringsvormen, speciaal voor het midden- en kleinbedrijf. Deze vorm van financieren zal een bijdrage moeten leveren aan de economische bedrijvigheid in Suriname, zegt de voorlichting van de CBvS. Medewerkers van het ministerie van Financiën en het daaronder ressorterende directoraat der Belastingen, het GLISS, het Bureau voor de Staatsschuld en enkele functionarissen van de Centrale Bank van Guyana hebben deelgenomen aan de workshop.In oktober 2015 heeft IRTI reeds een vierdaagse training verzorgd waaraan meerdere financiële instellingen hebben geparticipeerd. De delegatie van de IsDB zal ook een onderzoek doen om de beperkingen in het huidige wettelijk en institutioneel raamwerk van Suriname te identificeren. Hierbij zullen aanbevelingen worden gedaan die de ontwikkeling van het Islamitisch financieren in Suriname moeten bevorderen, zegt de voorlichting van de CBvS.