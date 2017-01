Protesterende leerkrachten bij het presidentieel paleis. (Foto: René Gompers)





Al geruime tijd worden docenten, lijnbushouders, aannemers, leveranciers van producten en andere hardwerkende Surinamers structureel op mensonwaardige wijze aan het lijntje gehouden en uitgebuit door beleidsmakers van het huidig regeerteam. Leveringen die maar niet afbetaald worden, salarissen en/of lang beloofde verhogingen daarvan die maar niet terechtkomen en andere innovatieve manieren om mensen te misbruiken zijn aan de orde, meent het BC.De pressiegroep zegt reeds lang moe te zijn van deze regering, omdat zij door heeft dat zij alleen haar eigen ‘rechten’ erkent en het volk probeert op te zadelen met alle ‘plichten’. Dat Suriname vandaag in deze benauwde situatie terecht is gekomen door het wanbeleid van deze regering staat voor het BC als een paal boven water. "En de realiteit is inderdaad dat elke burger ondanks de omstandigheden hard zal moeten werken. Echter kunnen wij, burgers van Suriname, vooral nu niet permitteren om op de maat van deze regering te blijven dansen door oneindig onze tijd en geld op te offeren, zodat regeerders zichzelf kunnen tracteren op dienstreisjes, relatiegeschenken en koninklijke voorzieningen. Door haar gedrag leidt zij ons regelrecht naar de afgrond, een nulpunt in onze ontwikkeling met alle gevolgen van dien."Het BC vindt dat dialoog met deze regering gelijk is aan het praten aan ‘dove mans oren’. "Zij maakt bijna net zoveel afspraken als leningen en denkt af te komen van de afspraken middels rancune/bedreigingen en nog meer beloftes. Het meest jammere van deze zaak is dat de regering niet de student centraal stelt, maar haar eigen belangen."Het BC juicht het bundelen van de leerkrachten enorm toe en ziet dit als een zeer goed signaal naar de regering zowel de samenleving. ‘If you touch one of us, you touch all of us’! Dit mag als een voorbeeld dienen voor andere sectoren, wordt aangegeven in een persbericht.