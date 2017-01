Een houten woning is geheel afgebrand aan de Manbarievallenweg te Albina. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.Toen de brandweer ter plekke aankwam, stond het huis in lichterlaaie. Er konden slechts nablussingswerkzaamheden worden verricht.Het huis was niet aangesloten op het elektriciteitsnet en is niet verzekerd. Voor dit jaar gaat het om de derde woningbrand. De oorzaak van de woningbrand is nog niet bekend.