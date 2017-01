Vakbondsleider Wilgo Valies spreekt de leerkrachten toe bij het presidentieel paleis.





Vandaag is door de BvL en ALS een brief gedeponeerd bij minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hierin is aangeven waarom de leerkrachten in actie zijn. Valies zegt dat de bonden open staan voor dialoog. Er is nog geen uitnodiging ontvangen vanuit de minister voor een gesprek, terwijl in De Nationale Assemblee een beroep is gedaan op Peneux om via dialoog een oplossing te vinden.Valies stelt dat er meer respect moet komen voor leerkrachten. Hij geeft aan dat de strijd net is begonnen en voortgezet zal worden. "Tide, tamara we stree go moro fara," roepen de onderwijsgevenden. Zij willen dat de herwaardering nu wordt afgerond. De minister moet afblijven van leerkrachten, doelende op de situatie bij OS Uitkijk waar nieuwe leerkrachten zijn geplaatst door de minister. Dertig onderwijsgevenden van de school moeten zich verweren bij de leiding van het ministerie.Valies vindt het jammer dat de president of zijn vertegenwoordiger de leerkrachten niet te woord heeft gestaan. "Wij willen op een correcte manier worden bejegend." De leerkrachten vinden dat zij met een rechtvaardige strijd bezig zijn. Het gaat niet om een wilde actie, benadrukt Valies die minister Peneux van repliek dient.