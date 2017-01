Leerkrachten voor het presidentieel paleis. Zij willen de president spreken. (Foto's: René Gompers)





De onderwijsbonden hebben drie eisen. Het gaat om herwaardering van leerkrachten nu, handen af van Openbare School Uitkijk en een goed mutatiebeleid. Valies die de leerkrachten toesprak, zei dat van uitstel ook afstel kan komen. De herwaardering zou per 1 januari een feit zijn. De regering heeft nu tijd gevraagd tot eind maart. De BvL en ALS vinden dat de regering al genoeg tijd heeft gekregen om zaken in orde te maken.Valies heeft doorgegeven dat nog een kwartier gewacht wordt op de president. Als de leerkrachten niet worden ontvangen, zullen ze teruggaan naar hun hoofdkwartier in Theater Unique.