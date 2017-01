Leerkrachten van diverse scholen registreren zich bij Theater Unique. (Foto's: René Gompers)





"Wij eisen herwaardering nu," wordt er geroepen door de leerkrachten. Zij vinden dat de regering talmt met de uitvoering van de overeenkomst die op 21 april 2016 is gesloten met de onderwijsbonden. De regering wil de uitvoering uitstellen naar maart omdat enkele administratieve zaken nog niet rond zijn.Wilgo Valies, voorzitter van de BvL en ALS vindt dat er geen enkele garantie is dat de herwaardering rondkomt in maart. De regering heeft volgens hem voldoende tijd gehad om zaken in orde te maken. De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) vindt dat twee maanden wachten niet een probleem is. De onderwijsgevenden wordt gevraagd om vertrouwen te hebben en het onderwijsproces niet te onderbreken.