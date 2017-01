President Barack Obama heeft de Amerikanen opgeroepen de democratie te verdedigen.(Foto's: Reuters)





Maar hij heeft gewaarschuwd dat de "democratie wordt bedreigd wanneer we haar voor lief nemen." Hij heeft de Amerikanen van alle achtergronden gesmeekt om dingen van elkaars standpunt te beschouwen: "we moeten opletten en luisteren."De eerste zwarte president van de Verenigde Staten is nu 55 jaar en werd voor het eerst verkozen in 2008 door een boodschap van hoop en verandering. Zijn opvolger, Donald Trump, heeft gezworen om een aantal beleidsmaatregelen van Obama ongedaan te maken. Trump wordt op 20 januari beëdigd.Schorre gezangen van “nog vier jaren” van de menigte heeft president Obama van de tafel geveegd. "Ik kan dat niet doen," zei hij met een glimlach. Amerikaanse presidenten zijn beperkt tot twee termen door de grondwet. “Nee, nee, nee, nee nee,” zei hij, toen de menigte het vooruitzicht van zijn vervanging door Trump, uitjouwde. Met een opvallende vrolijke toon, zei Obama dat de vreedzame overdracht van de macht tussen presidenten een "stempel" van de Amerikaanse democratie was.Maar… hij schetste drie bedreigingen voor de Amerikaanse democratie - economische ongelijkheid, raciale verdeeldheid en de terugtrekking van de verschillende segmenten van de samenleving in "luchtbellen", waar de meningen niet gebaseerd zijn op “een aantal gemeenschappelijke basisfeiten.""Als je moe bent van het debatteren met vreemden op het internet, probeer dan met één in het echte leven te praten," zei hij tegen een lachende en applaudisseerde menigte. In zijn slotwoord zei hij dat hij nog een laatste verzoek had voor de Amerikanen als president: "... Ik vraag u om te geloven. Niet in mijn vermogen om verandering tot stand te brengen - maar in het jouwe."Terugkerend naar Chicago, waar hij de eerste keer het presidentschap won in 2008, leverde Obama een overwegend positieve boodschap aan de Amerikanen na één van de meest splijtende verkiezingscampagnes waarin Trump de Democratische kandidaat Hillary Clinton versloeg.Obama zei dat jonge Amerikanen - ook degenen die voor zijn campagnes hebben gewerkt, en die geloven "in een eerlijke, rechtvaardige, alomvattende America" - hem een “nog optimistischer gevoel over dit land geeft dan ik was toen we begonnen." Hij heeft voor zijn afscheidsrede Chicago gekozen boven het Witte Huis, omdat hij terug wilde naar “waar het allemaal begon voor hem en presidentsvrouw Michelle Obama.”Obama zei dat het in Chicago was dat hij als een jonge man, nog steeds bezig was om erachter te komen wie hij was, steeds op zoek naar het doel in zijn leven. Tijdens die zoektocht was hij getuige van de kracht van het geloof en de waardigheid van werkende mensen in strijd en verlies. "Hier is waar ik leerde dat de verandering alleen plaatsvindt wanneer de gewone mensen betrokken raken en ze samenkomen om het te eisen," zei hij. "Na acht jaar als president geloof ik dat nog steeds."Zo’n 18.000 mensen hebben de afscheidsrede bijgewoond op McCormick Place, het grootste congrescentrum in Noord-Amerika en de locatie van de toespraak van Obama nadat hij Mitt Romney versloeg in de verkiezingen van 2012. De kaarten van voor de toespraak werden gratis uitgedeeld, maar werden uren voor het evenement op het internet voor meer dan US$ 1.000 verkocht.