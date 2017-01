'En het donker duurde een volle nacht'. Een tekening van de kunstenaar Xavier Robles de Medina.





is de eerste solo expositie van de Surinaamse kunstenaar Xavier Robles de Medina bij Catinca Tabacaru Gallery, New York. Het werk van de kunstenaar is doordrenkt van traditie en nauwlettende observatie. De beelden in zijn werk schitteren als hemellichamen aan de nachtelijke hemel. En net als de nachtelijke hemel, presenteert Robles de Medina indrukken van recente gebeurtenissen – bezoek van kunstvrienden, alsook van historische gebeurtenissen – waarover gerapporteerd is in de media.Net zoals vroege astronomische waarnemers, legt Robles de Medina wat hij ziet nauwkeurig vast in tijdschalen die doen denken aan bevroren sterrenformaties van miljoenen jaren oud, tot maansverduisteringen die binnen enkele uren voorbij zijn. De tekeningen zijn verschillend in hun schijnbare duur, sommige zo spontaan dat de penstreken lijken op te gaan in voortdurende omwentelingen terwijl andere zo vakkundig zijn weergegeven dat ze haast fotografisch lijken van dichtbij.De titel van de expositie is ontleend aan een essay in Eliot Weinberger’s. Robles de Medina weerspiegelt Weinberger’s etno-poëtische benadering van non-fictie, om met informatie uit een bepaalde bron zijn Surinaamse landgenoten zorgvuldig weer te geven in de lokale omgeving. Weergegeven als collage en/of zorgvuldig uitgesneden fragment, onthullen deze gedeeltelijk verduisterde figuren een dromerige waarheid, meer dan dat zij feitelijke informatie verbergen.De figuren van Robles de Medina, soms fantastisch, soms alledaags, en soms niet-identificeerbaar, zijn sensueel, afstandelijk en raadselachtig. De grootste tekeningen in deze tentoonstelling zijn van bescheiden omvang. Stap dichterbij en de beloning is een meesterlijke markeringstechniek van haast onvoorstelbare gradaties van geleidelijke overgang. Maar de sluier van mysterie wordt nooit in zijn geheel opgelicht. Net als een beeldhouwer die zoekt naar de gewenste vorm door weg te snijden wat geen deel uitmaakt van die vorm, is Robles de Medina’s visuele classificatie van haaien, branden, vrienden, mensen op de markt en zichzelf, deel van een persoonlijke zoektocht naar zijn eigen identiteit.De bevolking van postkoloniaal Suriname is één van de meest etnisch diverse ter wereld en dit geldt ook voor de familie waar de kunstenaar van afstamt. Net zoals de meeste geschoolde mensen in de hoofdstad, spreekt Robles de Medina de officiële Nederlandse taal alsook Engels en Sranantongo. De ‘Weinbergerse tong’ – dat orgaan voor taal, communicatie, verzorging, en het geven/ontvangen van genot – komt niet zonder waarschuwingen, gevaren belichaamd in Robles de Medina’s bewuste zoektocht.Bij de expositie hoort ook een kunstboek. Het is een weerspiegeling van de ideeën van de kunstenaar over dromen en hun structuren.De artistieke aard van Xavier Robles de Medina is diep geworteld in een observationele tekenervaring en een objectieve ontleding van het schilderij als een driedimensionaal object. Hij trekt sociale en artistieke rangschikkingen in twijfel, op zoek naar de waarheid met betrekking tot zijn identiteit in relatie tot de schildertraditie. Zijn studio in Amsterdam, waar hij momenteel woont en werkt, maakt het mogelijk voor Robles de Medina om tegelijkertijd dicht bij en ver weg te zijn van zijn Nederlandse en Surinaamse afkomst. Momenteel bestudeert hij de visuele signalen en contextuele eigenaardigheden in foto’s en documentaire films uit Surinames verre en recente geschiedenis.In 2015 was Robles de Medina de jongste genomineerde voor de Prix de Rome en completeerde hij tevens Residency programma’s bij ‘WOW International’ in Amsterdam en de ‘CTG: Zimbabwe residency’. In 2016 verdiende hij met zijn tekeningeen plek op de korte lijst voor de ‘Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst’, de meest prestigieuze prijs voor de schilderkunst in Nederland.