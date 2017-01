Vakbondsleider Wilgo Valies tijdens een persconferentie dinsdag. (Foto: René Gompers)





"Het is voor mij nu meer dan duidelijk waar Nerkust staat. Hij kiest niet voor de belangen van de leerkrachten maar voor de regering," concludeert Valies. Nerkus om een reactie gevraagd over de uitspraken van Valies, zegt aan Starnieuws dat hij zich niet stoort om de uitlatingen. "Wat Wilgo Valies zegt, dat is voor zijn verantwoordelijkheid. Wilgo Valies komt me niet naar zijn hand zetten. Werken met Wilgo Valies is doen wat Wilgo Valies wil. En ik verdom dat! Ik doe dat niet," stelt Nerkust.Valies merkt op dat minister Robert Peneux in De Nationale Assemblee gezegd heeft dat het om een wilde actie gaat. "Wij hebben de actie publiekelijk aangekondigd. De leerkrachten zijn massaal naar de algemene ledenvergadering gekomen. Zij willen niet langer wachten op de herwaardering die na jarenlange strijd op 21 april 2016 is overeengekomen," benadrukt Valies.De vakbondsleider voert aan dat de herwaardering in oktober al een feit moest zijn. De regering heeft meer tijd gevraagd en gekregen om per 1 januari zaken af te ronden. "Nu wordt er weer tijd gevraagd tot maart. Wie garandeert ons dat dan alles in orde komt. Wij hebben de regering genoeg tijd gegeven," meent Valies. Hij blijft erbij dat er een overeenkomst is getekend en een addendum waarbij bepaald is dat de herwaardering terugwerkt tot 1 oktober 2016. Nu komt de regering eenzijdig met een besluit dat deze per 1 januari ingaat.Leerkrachten komen onbevreesd naar theater Unique. Er zal een krachtig protest gehouden worden, zegt Valies. Hij merkt op dat de leerkrachten dinsdag duidelijk getoond hebben dat zij niet met zich laten sollen. De herwaardering kan niet langer uitgesteld worden. Valies zegt dat de minister vandaag een brief krijgt waarin hem meegedeeld wordt waarom er acties gevoerd worden. De actie begint vandaag en zal elke dag bijgesteld worden.