De FDACS-delegatie:

Denise Feiber en Richard Miranda (l) l rechts minister Soeresh Algoe en enkele stafleden.





Het programma is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties van de VS ter verbetering van de samenwerking voor de bescherming van de agrarische sector in de VS en het Caribisch gebied. Het in 2010 geïnitieerd om reizigers te informeren over de risico’s in verband met het binnenbrengen van niet gedeclareerde agrarische producten in een land.De FDACS is de trekker van het programma en heeft het in 2014 ook in het Caribisch gebied geïntroduceerd. In een aantal landen is het programma reeds uitgevoerd, waaronder Puerto Rico, Jamaica, Turks- en Caicoseilanden en Dominicaanse Republiek. Feiber denkt dat dit programma in Suriname veel succes zal boeken, gezien het enthousiasme erover bij de autoriteiten.De FDACS-delegatie zal verschillende autoriteiten bezoeken en zich oriënteren op de lucht-, zeehavens en grensposten. Hierna zal een rapport worden opgemaakt met de analyse, voorstellen en begroting. De kosten zullen worden gedekt uit het budget die het ministerie van Landbouw in de USA (USDA) heeft gegeven aan FDACS. In alle landen waar het programma wordt uitgevoerd, worden er regelmatig evaluatiebijeenkomsten gehouden en waar nodig aanpassingen gepleegd. Er zal met lokale bedrijven gewerkt worden voor onder andere (print)drukwerk, om zo de economie van het land te ondersteunen, zegt de voorlichting van LVV.