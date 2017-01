Minister Robert Peneux geeft informatie aan De Nationale Assemblee over OS Uitkijk en de aangekondigde acties. (Foto: Raoul Lith)





Diverse Assembleeleden uit coalitie én oppositie hebben de minister opgeroepen om het pad van dialoog niet te verlaten. De lijfspreuk van de bewindsman 'Korte metten, harde taal' moet hier niet gehanteerd worden. Het gaat om het belang van het kind. Peneux zei dat hij een man van dialoog is, maar er wordt volgens hem bewust ruis in de communicatie gebracht.Peneux ging uitgebreid in op de situatie bij de OS Uitkijk. Hij benadrukte dat niemand is ontslagen. Hij heeft diverse pogingen ondernomen om de leerkrachten weer voor de klas te krijgen. Nadat slechts twee van de 32 leerkrachten zich aangemeld hebben om les te geven, is er gehandeld door de minister om het onderwijsproces te normaliseren. Er zijn twaalf leerkrachten ingezet om les te geven. De leerkrachten die geweigerd hebben om les te geven, moeten zich verweren. Afhankelijk van het verweer zal de minister op basis van de Personeelswet handelen. Peneux deelde mee dat financiële zaken op OS Uitkijk al jaren niet in orde zijn. Het onderhoofd heeft de schoolkas meegenomen.Over de herwaardering legde de minister uit dat vandaag nog met de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) gesproken is hierover. De FOLS is volgens de minister tevreden over de uitleg. Ook directeuren van voj en schoolleiders van basisscholen zijn geïnformeerd. Peneux benadrukte dat herwaardering een aangelegenheid van de regering is, waarbij de zaken die aan de orde zijn gesteld door de bonden, meegenomen zijn.De minister gaf uitleg nadat NPS-fractieleider Gregory Rusland om informatie vroeg aan het begin van de vergadering waar de Anti-Corruptiewet wordt behandeld. Hij werd hierin ondersteund door het Assembleelid Asiskumar Gajadien. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons stemde hiermee in. Minister Peneux die niet in het Assembleegebouw was, is naar het college gekomen om zijn visie te geven. Regeringscoördinator Soewarto Moestadja had beloofd de minister in te lichten dat er behoefte is aan informatie.