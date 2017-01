Fabio Da Silva Sousa (28) is maandag in het ziekenhuis overleden. Hij kreeg op zondag 25 december 2016 te Snesi Kondre een woordenwisseling met een andere landgenoot, die uitmondde in een steekpartij. Met een scherp voorwerp werden hem steekverwondingen toegebracht door zijn belager. Voor de komst van de politie vluchtte de verdachte het bos in.Het slachtoffer die niet aanspreekbaar was, werd voor medische hulp overgevlogen naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij werd ter verpleging opgenomen op de afdeling Intensive Care, waar hij op 9 januari het leven liet.Het ontzielde lichaam is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.De 52-jarige verdachte Filho B. werd opgespoord en is op maandag 9 januari door het Regio Bijstand Team (RBT) Oost aangehouden. Hij hield zich geruime tijd schuil op een ponton te SnesiKondre. Hij werd hangende het onderzoek overgedragen aan de politie van Sipaliwini. Dit meldt de politie Public Relations.