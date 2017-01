Leerlingen verlaten de school om 10.00 uur. De leerkrachten hebben gehoor gegeven aan de oproep van de vakbond voor een vergadering. (Foto: Shiwani Ramcharan)





Vakbondsleider Wilgo Valies heeft aangeven dat er een overeenkomst is gesloten tussen de regering en de vakbonden. De herwaardering van leerkrachten zou per 1 oktober terugwerken. In de tussentijd hebben de leerkrachten een maandelijkse voorziening gekregen van SRD 375. Dit bedrag blijven de leerkrachten ontvangen in januari en februari. Eind maart moet de herwaardering een feit zijn, die dan terugwerkt tot 1 januari.Valies stelt dat de afspraak is dat de herwaardering terug zou werken naar 1 oktober. Hij heeft meegedeeld dat de regering eenzijdig besluiten neemt. De vakbond wil inspraak, zoals eerder overeengekomen met de regering. Ook maatregelen bij OS Uitkijk genomen door minister Robert Peneux zijn niet in goede aarde gevallen bij de leerkrachten. "Dit is onacceptabel, want de leerkrachten hebben gebruik gemaakt van hun grondrechten om in actie te gaan," beklemtoont Valies.De minister heeft een nieuw team daar ingezet om het onderwijs op de school te garanderen. De leerkrachten die geen gehoor hebben gegeven aan de oproep van het ministerie om de lessen te hervatten, moeten zich verweren.