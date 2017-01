De Indiase ambassadeur Satendar Kumar ontsteekt samen met prominente Surinamers de olielamp aan, tijdens viering van de India Diaspora Dag en Wereld Hindi Dag. (Foto: Ranu Abhelakh)





Vandaag is Vishva Hindí Divas, de Wereld Hindi Dag. De Indiase contractarbeiders die naar Suriname zijn gekomen, hebben door de jaren heen hun eigen taal ‘gemaakt’: het Sarnami! De taal is deel van de Surinaamse Hindostaanse cultuur. "Het is jullie eigen taal, die leeft en steeds mooier wordt gemaakt en gemixt met leenwoorden uit het Nederlands en andere talen," gaf Kumar aan. Hij pleit daarom ook voor het behoud van het Sarnami. Organisaties als het ICC en de lokale Hindi scholen zijn er om het Hindi bij te brengen aan diegenen die zich willen verdiepen in de moedertaal.Voor gastspreker Bholanath Narain, voorzitter Suriname Hindi Parishad (SHP), is het behoud en gebruik van de moedertaal, na zoveel jaren van immigratie een applaus waard. “Wil je een land vernietigen, vernietig dan zijn taal en cultuur.” In september 2017 is het 40 jaar dat zijn organisatie via 60 Hindi scholen in verschillende districten gratis taallessen geeft.Narain roept de Hindostaanse ouders op, om ten minste Sarnami thuis te spreken met de kinderen, “Hindi is misschien te moeilijk voor hen”. Kinderen kunnen gerust thuis Sarnami spreken, “het is absoluut niet waar, dat dit leidt tot de achterstand in de ontwikkeling op school”. De bevordering van het Sarnami en het Hindi en het behoud hiervan in Suriname, is een verantwoordelijkheid van ons allen, benadrukte Narain.Maandag vierde India de 14e Pravasi Bharatiya Divas, de Indiase Diaspora Dag. Niet alle personen in Indiase diaspora en niet-ingezeten Indiërs kunnen de PBD in India zelf bijwonen. Daarom heeft de Indiase regering deze dag wereldwijd via haar diplomatieke missies gevierd. Ambassadeur Kumar huldigde negen Surinamers. Zij kregen een bloemboeket omdat zij zich op verschillende gebieden verdienstelijk gemaakt hebben.Kumar riep de Surinamers met Indiase roots op, om hun Overseas Citizenship of India (OCI) kaart aan te vragen. En zij die een Person of Indian Origin (PIO) kaart hebben die in te ruilen voor de OCI-kaart. Deze biedt meerdere voordelen, zoals een levenslang visum voor India en economische mogelijkheden in India.Hoofdgast, VHP-leider Chan Santokhi, gaf aan dat recent VN-onderzoek over internationale migratie uitwijst dat India de grootste diaspora kent. Ongeveer 16 miljoen Indiërs wonen buiten India. Hij stelt het land als voorbeeld dat de diaspora benut voor de eigen ontwikkeling. “Zowel op financieel, economisch als technologisch gebied heeft de diaspora een rol gespeeld om India vooruit te brengen.” Ook Suriname moet nog een nationaal diaspora beleid ontwikkelen. Het niet benutten hiervan, “brengt de toekomst van onze kinderen in gevaar”.India sloot maandag de driedaagse PBD conventie in Bangalore, Karnataka af. Surinames vicepresident (vp) Ashwin Adhin, kreeg de eer om de eerste Jeugd PBD als hoofdgast toe te spreken. Adhin kreeg uit handen van de president van India een waardering “voor zijn bijdrage aan deze voor India en zijn diaspora belangrijke activiteit”, meldt het kabinet van de vp.De PBD conventie is voor het eerst in 2003 gehouden, om de terugkeer van Mahatma Gandhi op 9 januari 1915, uit Afrika naar India te gedenken. Tijdens de viering in het ICC, kregen ook de winnaars van Hindi competitie hun certificaat. Tussen de speeches door waren en zang en dansoptredens van de ICC-studenten.