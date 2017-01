Relaties van gevangenen hebben bij de poorten gewacht op informatie na de jongste rel in de Raimundo Vidal Pessoa gevangenis in Manaus op 8 januari. (Foto's: AFP)





De politie in de deelstaat heeft moeite om het geweld te bedwingen bij de botsingen tussen rivaliserende bendes. Veel gevangenissen in Brazilië zijn overvol en ondergefinancierd.Gouverneur Melo heeft de federale regering vorige week gevraagd om elektronische labels, body scanners en apparaten om signalen van mobiele telefoons in de gevangenissen van de deelstaat te blokkeren. Maar na de dodelijke botsing zondag in een gevangenis in de stad Manaus, heeft gouverneur Melo laten weten dat hij federale troepen nodig heeft.Hij zegt dat de politie in Amazonas zich kapot heeft gewerkt, niet alleen in de gevangenissen, waar de rellen hebben plaatsgevonden, maar ook bij de aanhouding van de tientallen gevangenen die tijdens de rellen waren ontsnapt. De rellen hebben zich ook verspreid naar de naburige deelstaat Roraima, waarbij op 6 januari 33 gevangenen werden gedood in de landelijke gevangenis Monte Cristo.Ambtenaren zeggen dat de piek in het geweld het gevolg is van de instorting van een wapenstilstand tussen twee van de machtigste criminele bendes van Brazilië, First Capital Command (PCC) en Red Command (CV).De PCC heeft haar machtsbasis in de stad Sao Paulo, terwijl Red Command is gevestigd in Rio de Janeiro - hoewel de invloed van de twee bendes veel verder reikt. Jarenlang zijn leden van deze bendes overgebracht naar gevangenissen in noordelijke deelstaten in een poging hun banden met de bendes te breken.Maar deze afgelegen gevangenissen zijn vaak slecht uitgerust en slecht bemand, waardoor het voor bewakers moeilijk is om een rel te onderdrukken als hij eenmaal is begonnen.Raimundo Vidal Pessoa gevangenis, waar de jongste rel plaatsvond, is in oktober gesloten, maar werd heropend om gevangenen van de gevangenis Anisio Jobim te herbergen nadat een dodelijke rel daar 56 levens had geëist.Gouverneur Melo zegt dat het gaat om een landelijk probleem. Hij heeft er bij de federale regering op aangedrongen te helpen om een herstructurering van het gevangenis systeem te ontwikkelen.