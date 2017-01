Pedro S. heeft een gerechtelijk bevel, omdat hij zijn ex-vrouw lastig viel. Ondanks het bevel heeft de ex-vrouw toch problemen gehad. Kantonrechter Sigliene Wijnhard heeft de gevangenneming van de man gelast. Pedro S. vindt dat zijn ex-vrouw gek is en hem zomaar bezwaart. Ze zou haar eerste man levend verbrand hebben en ze eiste SRD 5.000 van hem om met hem naar bed te gaan. De man verklaarde dat hij daarom de relatie met haar heeft beëindigd.Volgens de verdachte heeft hij sinds 2014 geen contact gehad met haar, maar zij zou zelf in zijn buurt komen. "Ik wil geen bemoeienis met haar”, stelt Pedro S. Kantonrechter Wijnhard hield de verdachte voor dat de vrouw moest getuigen, omdat ze opgeroepen was en zij verplicht was te verschijnen in de rechtszaal. Hij mocht daarom niet boos worden.De ex-vrouw heeft verklaard dat de man haar opbelt en bedreigt. Ook zou hij een verdelgingsmiddel in haar watertank gegoten hebben. De man ontkent dat hij de feiten heeft gepleegd. Hij verklaarde dat hij een andere vrouw had en niets met de ex-vrouw te maken wil hebben. Op 23 januari zal deze zaak verder worden behandeld.Wanita Ramnath