Minister Soeresh Algoe geeft instructies over het zaaien in de mini-plantenkassen. (Foto: LVV)





De 25 leerlingen uit de 5e klas van de OS Tout-Lui-Faut hebben vandaag elk een plantenkasje ontvangen. Naast de plantenkasjes kregen zij 15 stuks geperste organische kokos bast, tomaatenzaden, kippenmest en een flesje om de zaden/spruitjes nat te maken. Minister Soersh Algoe heeft persoonlijk voorgedaan hoe er gezaaid moet worden.De klassejuffrouw Balesar geeft aan dat zij het geschenk een heel goed initiatief vindt en dat het heel goed aansluit bij de natuuronderwijslessen. Jamuel en Jenny, twee leerlingen uit haar klas, zeggen dat zij niet kunnen wachten om te beginnen met planten. Jamuel helpt thuis al met het planten van boulanger en tomaat. Voor Jenny is zelf planten nieuw; ze kijkt uit naar de mooie tomaten die zij over 3 maanden zal oogsten.Het ministerie zal de plantenkasjes doneren aan basisscholen. Voor het ministerie is het van belang jongeren heel vroeg te stimuleren in de landbouwsector en het beste is te beginnen op de basisscholen, zegt de voorlichting van LVV. Suriname telt landelijk 355 basisscholen die totaal ongeveer 16.000 leerlingen hebben.