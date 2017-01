Van links naar rechts: Thomson Cheung, voorzitter Temple Fair comité, Jiang Xiaoyan, ambassade counselor en SCB-directeur Clifford Marica. (Foto: Ranu Abhelakh)





De elf volksartiesten uit verschillende disciplines vormen een gelegenheidsgroep die is samengesteld door het stadsdistrict Beijing. Zij geven shows en kleine workshops in verschillende Chinese kunstuitingen, zoals volksdansen, acrobatiek, toverkunst, Beijing-opera, opera gezicht schminken en papierknipkunst. De Chinese Ambassade ondersteunt hiermee de feestelijke activiteit van de Surinaams Chinese gemeenschap, zegt Zhang. “Door een bijdrage te leveren aan de multiculturele samenleving van Suriname en de culturele uitwisseling tussen China en Suriname.”Volgens Thomson Cheung, voorzitter Temple Fair comité heeft de organisatie positieve reacties ontvangen op twee gehouden Temple Fairs. “Wij zien dat meer burgers interesse tonen in de Chinese cultuur.” Het evenement krijgt ook een hoofdsponsor: de Southern Commercial Bank (SCB) en UnionPay International. De bank sponsorde vorig jaar al, en “is content met het succes”, licht SCB-directeur Clifford Marica de stap van hoofdfinancier toe. Hij wil niet zeggen hoe groot het bedrag is dat de bank uitgeeft. “Het is geen cultuur van beide organisaties om openbaar te maken wat zij bijdragen aan sociale gemeenschapsactiviteiten.”De huidige economische crisis is voor de organisatoren geen sta-in-de-weg. Chinees Nieuwjaar is een belangrijke dag voor Chinezen en het is de enige nationale vrije dag voor Chinezen in Suriname, beargumenteert Cheung. De organisatie let wel op de centjes. Er wordt veel bespaard en sponsors als de bank en de ambassade helpen mee. Cheung stelt retorisch: “wat als wij dit festival niet vieren, zal de economie dan beter worden?” Jiang Xiaoyan, counselor op de ambassade geeft aan dat juist in deze moeilijke tijd de keus bewust is geweest voor een tweedaagse activiteit. “Wij willen vertrouwen geven, moed scheppen onder de mensen, wij willen meer moraliteit. In moeilijke tijden lijkt dit ons juist het meest positieve om te doen.” De reacties en bereidwilligheid vanuit de Chinese gemeenschap is dan ook positief en groot.Voorafgaand aan de publieke viering van het Lentefeest, is de traditionele gezamenlijke lunch van de verschillende Chinese verenigingen voor leden, familie en vrienden. Zo hebben de Chinezen gelegenheid dit eerst in familie en verenigingsverband te vieren. De opening van Spring Festival Miao Foei 2017 is zaterdag in de vooravond. Het wordt weer op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden en start met een culturele parade van Surinaamse etnische groepen, optredens van de volksartiesten uit Beijing en een vuurwerkspektakel. De shows zijn indoor. Op 29 januari 2017 is de Temple Fair vanaf 10 uur 's morgens te bezoeken. Door de dag heen zijn er verschillende optredens en workshops, en kan het publiek langs de verkoopstands van Chinese snuisterijen en gerechten. De toegang is geheel gratis.