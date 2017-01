Buschauffeur Jeffrey H. (41) is aangehouden. De man reed op zaterdag 31 december twee kinderen aan en maakte zich uit de voeten. De kinderen werden per ambulance vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.Ooggetuigen verklaarden tegenover de politie dat de chauffeur de plek heeft verlaten. Het voertuig is in opdracht van de politie weggesleept. Toen Jeffrey H. begreep dat de politie hem op het spoor was, meldde hij zich op 4 januari uit eigen beweging aan op het politiebureau. Hij bekende de chauffeur van de autobus te zijn.De chauffeur heeft artikel 4 van de Rijwet overtreden. Dit artikel geeft aan dat degene die zich uit de voeten maakt na het aanrijden van personen zich binnen vier uren moet melden op het dichtstbijzijnde politiebureau. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.