In eerste instantie had de verdachte de feiten bekend. Daarna kwam hij terug op zijn verklaringen en zei dat hij slechts twee van hen misbruikt had. Een van de meisjes had op school verklaard dat zij meerdere malen door haar stiefvader misbruikt werd en dat zij pijnen in haar onderbuik en schaamdeel had. Hij zou de kinderen bedreigd hebben met de dood, als zij iets over het feit zouden vertellen. Dit laatste ontkent de verdachte. Hij beweert dat hij ze niet heeft bedreigd.De kinderen werden verkracht als de moeder er niet was. Dan werden zij uit hun slaapkamer gehaald. Hij heeft tegenover kantonrechter Siegline Wijnhard toegegeven dat hij eens twee van de meisje tegelijkertijd heeft misbruikt.De verdachte wilde eerst doen overkomen alsof hij niet wist dat hij HIV positief getest was. In 2009 kende hij de uitslag van de test echter al. Daarna heeft hij de stiefdochters een aantal jaren lang misbruikt.Op 23 januari zal deze zaak verder behandeld worden. Het Openbaar Ministerie zal zijn strafeis presenteren en advocaat Shifanie Amirkhan, die de verdachte bijstaat, zal pleiten voor hem.Wanita Ramnath