Nadat de Centrale Meldkamer het bericht over de roof doorkreeg, reden de agenten kort daarna het voertuig van Carlo L. klem. De politie had als tip binnen dat het om een bordeaux voertuig ging, waarvan de koplampen verschillende lichtsterkte uitstraalden. De raadsman van Carlo L., benadrukte dat het verschil in lichtsterkte van de koplampen niet was opgenomen in het dossier. Deze informatie is later toegevoegd. De raadsman vroeg dit gegeven niet mee te nemen.Wijnhard voerde aan dat er tal van andere bewijzen waren, waaruit de medeplichtigheid van Carlo L. bleek. De verdachten waren gemaskerd en drongen blootsvoets de woning binnen. De voetsporen zijn aangetroffen. Ze losten zeven schoten. Een getuige zag het voertuig en gaf de kleur en het merk door. Kort daarna werd de verdachte aangehouden. In zijn voertuig werden er patronen en vijf paar slippers met verschillende maten, aangetroffen. Het alibi van Carlo L. bleek niet te kloppen.De veroordeelde was bekend met de benadeelden. Een van de benadeelden droeg vaker een dikke ketting; tijdens de beroving werd er door de rovers gevraagd naar die ketting. De overige rovers zijn niet aangehouden. De veroordeelde bleef volhouden dat hij onschuldig was.Wanita Ramnath