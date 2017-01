Raadsman Humphrey Schurman (foto: Raoul Lith)





Schurman merkt tegenover journalisten op dat het ook gaat om de maatschappelijke realiteit. "Het gaat om wet en recht". Op 28 december zijn de Haagse rappers in verzekering gesteld. De aangifte is door de moeder van het meisje met wie seks is bedreven, in april vorig jaar gedaan. De moeder heeft intussen de zaak ingetrokken.Toen het feit begaan werd, was het meisje 15 jaar. Schurman haalt aan dat Edusei en Osei van de Haagse rapgroep, Strictly Family Business de video niet hebben verspreid. Zij hebben ook geen seksuele handeling gepleegd. Er is volgens de advocaat geen sprake van verkrachting. Hij verwacht dat de rappers morgen vrijgelaten worden.