De politie deelt mee dat de verkeersdode aan de Martin Luther Kingweg geïdentificeerd is als Jenny Balgobind (43). De politie van het ressort Houttuin kreeg op zondag 8 januari een melding dat er een voertuig op zijn kop lag in een trens. Ter plaatse aangekomen, schakelden de wetsdienaren de sleepdienst in.Toen de takelwagen het voertuig uit de trens haalde, ontdekten de takelwagenbedieners een lijk van een man daarin. In het voertuig werd het rijbewijs van het slachtoffer aangetroffen. Het voertuig is ontdekt in een onbewoonde omgeving.Gelet op de aangetroffen situatie ter plaatse bestaat het vermoeden dat de bestuurder van het voertuig reed over de Martin Luther Kingweg, komende vanuit Paramaribo gaande richting Domburg. De aangetroffen sporen op het wegdek tonen aan dat het voertuig vermoedelijk enkele malen over de kop moet zijn geslagen.De politie heeft de directe omgeving uitgekamd op zoek naar andere eventuele inzittenden. Het lijk is na afstemming met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. De verkeersbarometer staat met het overlijden van dit verkeersslachtoffer landelijk op 4.