In een handelszaak aan de Kwattaweg is vanochtend een beroving gepleegd. Criminelen hebben een slachtoffer mishandeld.Zes gemaskerde mannen hebben de roof gepleegd. Twee van hen waren gewapend met een vuistvuurwapen.Starnieuws verneemt dat ruim US$ 10.000, ongeveer SRD 20.000 en een bedrag in euro is buitgemaakt. De politie van Munder is bezig met het onderzoek.