Vicepresident Ashwin Adhin in gesprek met de Indiase premier Narendra Modi.





Adhin is in India waar hij de 14e Pravasi Bharatiya Diwas (PBD) heeft toegesproken. De jaarlijkse bijeenkomst herbergt de wereldwijde Indiase diaspora. Dit jaar is er een Jeugd PBD toegevoegd aan het evenement dat van 7 tot en met 9 januari wordt gehouden in Bengaluru, Karnataka. De vp is voor negen dagen in India en zal naar verwachting proberen bilaterale banden te verstevigen. Hij zal ook zoeken naar buitenlandse investeringen en de overdracht van de Indiase technologie bespreken.In zijn toespraak heeft vp Adhin er bij India op aangedrongen om een actievere mondiale rol te nemen als een evenwichtige economische en politieke kracht. In een verklaring heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van India gesteld dat premier Modi vp Adhin heeft gefeliciteerd met zijn inspirerende toespraak. Voor Adhin is het zijn eerste Pravasi Bharatiya Diwas, maar hij zag het al “als een uitstekend platform voor het herdefiniëren van de betrokkenheid bij de diaspora.”Modi en Adhin hebben gesproken over diverse sectoren van de bilaterale samenwerking waaronder veeteelt, landbouw, palmolie en hout. Modi heeft geopperd dat Surinamers zich als aanloop naar de Ayurveda ontwikkeling, kunnen inschrijven voor cursussen op de Indiase Ayurveda universiteiten om de discipline te leren. Vervolgens kan Suriname de discipline verbeteren en zich ontwikkelen tot de Ayurveda hoofdstad van Latijns-Amerika, zegt Modi.Adhin zoekt ook naar Indiase investeringen in de farmaceutische sector en voor de mijnbouw in Suriname, die volgens hem de “gateway voor de export naar Latijns-Amerika” zou kunnen zijn. De vp zocht naar een spoedige bijeenkomst van de Gemengde Commissie om de bilaterale samenwerking te verstevigen. Beide functionarissen hebben ook mondiale kwesties zoals de hervorming van de Verenigde Naties besproken. Adhin heeft de steun van Suriname voor India permanent lid van een uitgebreide VN-Veiligheidsraad bevestigd.