De oppositie beschuldigt Maduro van mismanagement van de afbrokkelende economie van het olierijke Venezuela. Maar hij zegt dat hij geconfronteerd wordt met een economische oorlog door politieke vijanden en vijandige zakenlieden. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de inflatie dit jaar 1.600% zal bereiken.Maduro zegt dat hij het maandelijkse minimumloon zal verhogen tot 40.000 bolivars, ongeveer US$ 60 tegen de hoogste officiële wisselkoers, of US$ 12 op de zwarte markt. Het is de vijfde verhoging binnen een jaar. De maatregel zou de overheidswerkers, de strijdkrachten en gepensioneerden ten goede komen, stelt hij. "In tijden van economische oorlog en maffia aanvallen ... moeten we de werkgelegenheid en het inkomen van de werknemers beschermen", zei hij in zijn wekelijkse televisie- en radioprogramma.De inflatie in Venezuela, de hoogste in de wereld, heeft de waarde van de bolivar gestript. Het land is getroffen door lage olieprijzen, het belangrijkste exportproduct. Het heeft ook te maken met ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en basisgoederen.Tegenstanders zeggen dat incompetentie van de president en 17 jaar van mislukte socialistisch beleid de oorzaak van de crisis zijn. Zij pleiten voor het aftreden van Maduro, die in 2013 na de dood van zijn voorganger Hugo Chavez, werd gekozen voor een termijn van zes jaar. Het staatshoofd blijft erbij dat de elite van het land de economie van het land saboteert voor politieke doeleinden.De belangrijkste zakelijke vereniging in Venezuela zegt dat de loonsverhoging is aangekondigd zonder overleg. Volgens haar kan het leiden tot ontslagen en kleine bedrijven dwingen te sluiten.