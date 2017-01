Een voertuig is aan de Martin Luther Kingweg, ter hoogte van het Blauwe Meer, in een trens ontdekt. In de auto is het ontzielde lichaam aangetroffen van vermoedelijk de bestuurder.De politie van Houttuin is bezig met het onderzoek. Starnieuws verneemt dat het nog niet duidelijk is om wie het gaat.Het voertuig is over de kop geslagen. Er zijn nog geen details beschikbaar.