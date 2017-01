Politieagenten lopen buiten de Agricultural Penitentiary van Monte Cristo, nadat tientallen gevangenen waren gedood. (Foto: AP)





Bij een nieuwe gevangenis opstand zondag zijn vier mensen gedood. Dat brengt het totaal aantal doden in de chaos in het penitentiair systeem van het land, op bijna honderd doden in de afgelopen week. De jongste uitbarsting van de wrede bendeoorlog vond plaats in de Desembargardor Raimundo Vidal Pessoa gevangenis, die midden in de stad Manaus in de provincie Amazonas ligt.Drie van de doden zijn onthoofd, terwijl één is gewurgd. Een motief voor de moorden is niet gegeven en het was nog onbekend of drugsbendes erbij betrokken waren. In de afgelopen week zijn ruim 60 gevangenen gedood in gevangenissen in of in de buurt van Manaus. Een gevangenisopstand in de aangrenzende provincie Roraima heeft het leven van minstens 30 gekost.Achter het bloedvergieten is een escalerende ruzie tussen Brazilië's grootste drugsbendes, die ongeveer zes maanden geleden een ongemakkelijke werkrelatie van twee decennia hebben beëindigd. Brazilië’s machtigste bende, de in Sao Paulo-gevestigde First Capital Command (PCC) heeft de relatie verbroken met de in Rio de Janeiro gevestigde Red Command bende nadat de PCC de drugshandel routes in het zuidoosten van Brazilië had overgenomen. Eerder werkten de twee groepen samen om een grote stroom van drugs en wapens over de grenzen van Brazilië te garanderen.De leden van de PCC waren zondag in de eerste gewelddadige uitbraak het doelwit. Er vielen ruim 60 doden, van wie veel waren onthoofd en afgeslacht. Het was de dodelijkste opstand in Brazilië in meer dan twee decennia.Vijf dagen later, hebben PCC-leden ongeveer 30 mensen gedood in een gevangenis in de provincie Roraima. Op social media worden wrede scènes verspreid. De beelden zijn opgenomen met een mobiele telefoon en tonen hoe gevangenen lichamen afhakken in wraakacties.Experts zeggen dat de PCC bezig is te infiltreren in gebieden in Rio, de thuisbasis van Red Command. Ze infiltreren in het Amazone-gebied in Brazilië bij inspanningen om de heerschappij van rivierroutes om cocaïne te smokkelen.