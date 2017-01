De eerste openbare vergadering van De Nationale Assemblee in 2017





Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons verwacht niet dat de ontwerpwet dinsdag zal worden afgerond. De commissie van rapporteurs is aan het woord gekomen in december. Verschillende leden hebben in de eerste ronde aangegeven hun zegje te willen doen. Simons zegt dat er nog enkele wijzigingen zullen komen in de ontwerpwet.De openbare vergadering is uitgeschreven voor 13.00 uur. In de commissie van rapporteurs hebben zitting: André Misiekaba (voorzitter), Asiskumar Gajadien, Celcius Waterberg, Gregory Rusland, Carl Breeveld, Ronnie Brunswijk en Amzad Abdoel. Voorafgaand aan de openbare vergadering wordt er een huishoudelijke vergadering gehouden.