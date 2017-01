Rochidi R. (24) is opgesloten door de politie van Livorno. De ex-vriend van de vrouw beweerde dat zij goederen van hem ter waarde van een groot geldbedrag in euro, zou hebben vernield. In haar agressieve bui zou Rochidi ook gebeten hebben in de schouder van de man.De man zou de liefdesrelatie met Rochidi hebben beëindigd. Zij kon zich daar niet in terugvinden. De ex-vriend deed haar adres aan voor het afhalen van zijn kledingstukken en andere goederen.Er ontstond een woordenwisseling tussen de twee. De vrouw zou ertoe overgegaan zijn de goederen te vernielen. Rochidi is opgespoord door de politie en na overleg met het Openbaar Ministerie, ingesloten.