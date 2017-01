De volksvertegenwoordiging heeft diverse besluiten genomen rond de kwestie Suralco/Alcoa. Zo moest de intentieverklaring die getekend was door de regering met de multinational, worden ingetrokken. Ook moest er een nieuwe onderhandelingscommissie worden benoemd. Het besluit was genomen door coalitie én oppositie. Op 30 november 2015 is een advies rond het stopzetten van de activiteiten van Alcoa met 40 stemmen aangenomen.Alcoa heeft op 3 januari meegedeeld dat de Suralco raffinaderij en bauxietmijn in Suriname, definitief sluiten. Het besluit komt nadat de bedrijfsactiviteiten te Paranam sinds eind vorig jaar stationair draaiden. De Amerikaanse multinational zal echter blijven onderhandelen met de regering om te komen tot overeenkomsten om de 'bauxietindustrie' voor het land te handhaven en te ontwikkelen, staat in een eerder uitgegeven verklaring.De VHP heeft intussen aangegeven dat ondanks besluiten van De Nationale Assemblee, de intentieverklaring met Alcoa is uitgevoerd. VHP-voorzitter Chan Santokhi wil dat de regering in het openbaar verantwoording aflegt hierover. Het land moet Alcoa geen US$ 200 miljoen betalen voor energie, aangezien de Afobakadam rechtmatig aan Suriname toekomt, stelt de VHP.