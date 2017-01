Delen van Griekenland, waaronder de stad Argos, zijn getroffen door sneeuwstormen. (Foto's: EPA)





In Italië zijn veerboten aan de kade gehouden en zijn vluchten geannuleerd. Verwacht wordt dat de scholen in het zuiden vandaag, maandag, hun deuren dichthouden.Turkije is ook zwaar getroffen. De Bosporus was gesloten voor de scheepvaart toen een zware sneeuwstorm Istanbul raakte. In Polen zijn minstens tien mensen gestorven door de kou. Nachttemperaturen in Rusland zijn gedaald tot min 30 graden Celsius.Griekenland die het normaal milder heeft, ziet temperaturen van min 15 °C in het noorden waar een Afghaanse immigrant vorige week is gestorven door de kou. De wegen in het noorden van Griekenland zijn gesloten. In Athene komt de temperatuur niet boven de 0°C en is een aantal van de eilanden bedekt met sneeuw. Een aantal van de Griekse eilanden is de thuisbasis van duizenden migranten en velen worden verplaatst naar tijdelijke onderkomens en verwarmde tenten.Tehuizen voor daklozen in Italië houden hun deuren dag en nacht open nu het koude weer zeven levens heeft geëist. Vijf van hen waren dakloos. Zaterdag waren de luchthavens in Sicilië, Bari en Brindisi gesloten. Ook Rome heeft vriestemperaturen. Rusland heeft zijn koudste orthodoxe Kerstmis in 120 jaar ervaren.Praag heeft de koudste nacht tot nu toe gehad in deze winter. De Tsjechische autoriteiten zeggen dat er drie doden zijn gevallen, van wie twee dakloos waren. Verslagen uit Bulgarije melden dat twee Iraakse migranten dood zijn aangetroffen in een bos in het zuidoosten van het land.