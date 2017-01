Sergio Akiemboto draagt de voorzittershamer van het hoofdbestuur van de NDP-jongeren aan Faizal Abdoelgafoer.





Akiemboto wenste het bestuur en vooral de nieuwe voorzitter veel kracht en doorzettingsvermogen toe. Volgens hem is nu de beste tijd om na te gaan wie de opkomende leiders en opvolgers moeten zijn. Dit omdat het land in een herstellende fase zit waar gewoon uitkomen voor jou partij voor sommigen moeilijk is, omdat de meeste mensen alleen maar willen schelden op de partij.De nieuwe voorzitter heeft aangegeven te gaan werken aan de structuren van de organisatie. Een inventarisatie maken van hun district, is de eerste opdracht die de voorzitters van de verschillende besturen meekregen. Abdoelgafoer gaf aan dat de partij bekend staat om goede structuren en vooral een goede trend zetten om te komen tot uitvoeren van strategieën.“Alle voorbeelden die van ons zijn opgevolgd, zijn de successtory's. De leerlingen mogen de meester in dit geval niet overtreffen “, zegt Abdoelgafoer. Door de jongeren in de toekomst beter te gaan informeren en vooral ook op de hoogte houden van de ontwikkelingen van NDP en van het land zal de partij sterker worden, zegt het jongeren hoofdbestuur in een persbericht.