De voormalige Iraanse president Akbar Hashema Rafsanjani doet zijn stembiljet in de bus tijdens de parlementaire verkiezingen in Teheran op 2 maart 2012. Op de achter een poster van ayatollah Ruhollah Khomeini, de overleden stichter van de Islamitische Republiek. (Foto: Reuters)





opvattingen en interpretaties op het moment kunnen de vriendschap deze Rafsanjani heeft een centrale rol gespeeld in de revolutie van 1979, maar werd later een tegenhanger van de harde lijn conservatieven. Opperste leider Ali Khamenei heeft hem een 'metgezel van de strijd’ genoemd, ondanks hun verschillen. Hij zegt dat het verlies "moeilijk en overweldigend" is. "De verschillen in lange periode nooit helemaal breken," zei ayatollah Khamenei. Er zullen drie dagen van nationale rouw zijn.Rafsanjani is vanmorgen opgenomen in het Shohadaa ziekenhuis in Teheran. Artsen hebben gedurende een uur tevergeefs geprobeerd hem te redden, zeggen mediaberichten. Een tv-zender heeft programma’s onderbroken om het nieuws bekend te maken. Het station zei dat Rafsanjani "na een leven vol rusteloze inspanningen op het pad van de islam en de revolutie, was vertrokken naar de hoge hemel".