Een grote groep Chinezen heeft meegedaan aan de Bigi Broki Waka. (Foto's: René Gompers)





Het thema van de wandelloop was. Voor menigeen is het evenement meer dan kilootjes verbranden. Het gaat ook om de gezelligheid, delen veel wandelaars mee. Duizenden individuen, groepen, gezinnen en een aantal huisdieren, veelal honden, gaan over de ‘Bosjebrug’. Voor de een is het een ware uitdaging voor de ander een leuke ‘happening’.Shanine en familie doen voor het eerst mee. “Het is gezellig dat we met z’n allen lopen,” vertelt zij. “Ik dacht dat ik het niet zou kunnen doen, maar het is toch gelukt,” lacht het meisje. “Dus ik dacht dat het moeilijker zou zijn, maar het valt wel mee,” merkt Armand Pawirosentono op terwijl hij een babywagen ‘met inhoud’ voortduwt. Hij doet samen met zijn gezin voor het eerst mee. Baby Elizia vindt de loop niet interessant en is halverwege in slaap gevallen. “Ze was aan het begin wel wakker hoor toen we omhoog kwamen,” legt haar vader lachend uit. “Van mij mag de wandelloop langer hoor, misschien een 10 kilometer. Echt goed, maar ze duurt te kort man,” vindt Gérard Jap A Joe die voor de tweede keer meedoet.Hans Girjasing, voorzitter van stichting Bigi Broki Waka, is zeer tevreden over het verloop van de ‘waka’. “Perfect, de weergoden hebben ons geholpen. Prima,” geeft hij aan. “We hebben alweer vijf en een half duizend deelnemers gehad. Daarvan bestond 600 uit hardlopers, 200 meer dan vorig jaar. Er is steeds meer interesse voor de competities, het aantal deelnemers groeit elk jaar weer.” De ambulance moest één keer uitrukken naar Commewijne. Daarnaast was er iemand aan de voet van de brug geblesseerd geraakt. Maar ook met die gevallen is het goed verlopen, benadrukt Girjasing.Hij is wel teleurgesteld in de Surinaamse atleten. Op zowel de 10km als de 5 km snelloop zijn de Guyanezen nog steeds dominant. “Ik heb zelf ook meegelopen. En toen ik onze atleet zag langs rennen, heb ik zo gehoopt dat hij Cleveland Thomas zou inhalen. Maar ja, het is niet gebeurd.” De Guyanees Thomas heeft voor de tweede keer de 10km snelloop op zijn naam geschreven. Zijn 16-jarige landgenoot Cluadrice Mc Koy heeft bij de vrouwen de eerste plaats opgeëist.Een grote roodgele vlag op de brug eiste plotseling de aandacht op. Met applaus werden de 'Chinese vrienden en vriendinnen' verwelkomd aan de finish. “In verband met veertig jaren vriendschap tussen Suriname en China heeft de Chinese ambassade dit jaar mee gesponsord. Ze heeft gevraagd om met de Chinese vlag mee te lopen. Natuurlijk mag dat. Om de vriendschap te laten zien,” geeft Girjasing aan. Er is flink van het evenement gebruik gemaakt om alle deelnemers van de Bigi Broki Waka en de gemeenschap uit te nodigen om het Chinees Nieuwjaar te komen vieren in de Kamer van Koophandel & Fabrieken. Daar wordt op 28 en 29 januari de Temple Fair gehouden.René Gompers