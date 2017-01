Het Regio Bijstands Team (RBT) Paramaribo heeft Gino, D. (34) en Orpheo A. (29) op de hoek van de Dobru- en de Copernicusstraat aangehouden. Het tweetal werd verdacht gesignaleerd in een zwart voertuig. Zij werden staande gehouden.Bij fouillering werd er op een hunner een vuistvuurwapen van het merk Glock gevonden en in beslag genomen. De verdachten werden hangende het verdere onderzoek overgedragen aan de recherche van Paramaribo.Orpheo werd na de voorgeleiding heengezonden. Zijn kompaan die heeft verklaart het wapen bij twee onbekende Fransen te hebben gekocht te Albina. Hij werd na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, meldt de Politie Public Relations.