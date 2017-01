De eerste VHP-bijeenkomst van Commewijne in 2017.





Deze boodschap ventileerde VHP-voorzitter Chan Santokhi zaterdag tijdens de eerste bijeenkomst van de partij dit jaar in 'de kleine Olifant' te Commewijne. De partijleider gaf aan wat de markante punten zijn voor dit jaar. "Als deze regering de crisis is en als wij constateren dat de crisis net zolang zal duren als deze regering aanzit," concludeerde Santokhi.De politicus zette de volgende punten op een rijtje:1. De samenleving beslist hoe lang de regering aanzit en dus hoe lang deze crisis duurt.2. Het is de hoogste tijd is dat alle leiders hun leiderschap laten gelden en hun strijdbaarheid gaan opvoeren.3.Wij hebben niet alleen de leiders van organisaties nodig maar ook elke burger die het hart op de juiste plek heeft. Ook de politieke profiteurs die parasiteren door het wanbeleid. Ook zij kunnen tot inkeer komen. Hetzelfde geldt voor mensen die in 2015 op de NDP hebben gestemd en die inmiddels diep diep teleurgesteld zijn."Ik roep vandaag op tot die samenwerking en versterking van de eenheid tot redding van Suriname en wens dat in het belang van onze kinderen onze strijdbaarheid ontwaakt. Wij moeten en zullen samen dit land redden. Wij hebben recht op een beter Suriname. Wij moeten terug naar een sterke samenleving. Het gestolen geld moet terug gehaald worden. U moet uw veiligheid in dit land terug krijgen. Wij willen ons gestolen hoop en trots als Surinamer terug. De VHP is bereid en strijdvaardig om u daarin voor te gaan, voerde Santokhi aan.