De verdachten Ray K. (34) alias 'Brux' en Donovan S. zijn aangehouden door de Algemene Surveillance Dienst (ASD) tijdens een mini road-block op de kruising de Pluto- en de Jules Fung A Foestraat. Bij het doorzoeken van het voertuig stuitte de politie op een illegaal vuistvuurwapen.De twee verdachten werden geruime tijd gezocht door de politie. 'Brux' wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een gewapende roofoverval op zaterdag 31 december te Lelydorp. Hij en zijn kompanen hebben toen op de politie geschoten. Het vuistvuurwapen dat op hen werd aangetroffen, zou het wapen zijn dat is gestolen bij de roofoverval eerder.Het tweetal is overgebracht naar naar het politiebureau Geyersvlijt. Beide verdachten werden vervolgens overgedragen aan de recherche van regio Midden. Het voertuig en het wapen zijn in beslag genomen. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de mannen ingesloten, meldt de politie Public Relations.