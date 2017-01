Drie criminelen hebben gisteren een inbraak gepleegd in een woning aan de Merimistraat te Uitvlugt. Een slachtoffer is mishandeld en heeft een barstwond opgelopen in het gezicht.Starnieuws verneemt dat de mannen gemaskerd waren. Zij hebben twee honden vergiftigd, waarna zij de inbraak hebben kunnen plegen.Er zijn diverse spullen buitgemaakt uit de woning. De dieven zijn nog voortvluchtig. De politie van Uitvlugt is bezig met het onderzoek.