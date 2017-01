Aangezien ik als neutrale schrijver opensta voor kritiek, reageer ik normaliter niet op reacties op artikelen. Echter vind ik het gepast een reactie te geven op de reactie van de heer Somohardjo op het stuk van de heer Roy Harpal . Blijkbaar voelt de heer Somohardjo zich behoorlijk aangesproken en is hij op zijn zere teentjes getrapt, vandaar zijn rare sprongen. De heer Somohardjo moet niet uit het oog verliezen, dat niet alleen politici het recht van spreken hebben. Met zijn reactie geeft hij weer eens te kennen hoe minachtend hij is naar anderen.Politieke commentatoren, analisten, journalisten en critici zijn niet altijd politici. Als de heer Somohardjo zich als de oudste politicus noemt, dan zou hij zich voorbeeldig moeten gedragen. Jonge politici zouden in hem een goeroe moeten zien. Helaas verdient hij deze titel niet. Een ieder weet hoe glad hij is; wat in zijn kraam te pas komt, daar gaat hij voor. Waarden, normen en principes zijn vaak zoek bij hem.Somohardjo heeft voor de amnestiewet gestemd met als dekmantel vergevingsgezindheid en nadat hij vanwege zijn chantage (a man mus durf fu pur wan minister fu mi) uit de coalitie werd gezet, was ineens de rechtsstaat in gevaar.Met mij zullen velen zich afvragen of het hoofddoel van de PL van de heer Somohardjo is om Suriname tot ontwikkeling te brengen of enkel het vergaren van regeermacht om 'zijn' ministeries te bemannen met personen die op hem lijken.Blijkbaar heeft de heer Roy Harpal met zijn artikel een gevoelige snaar van Somohardjo getokkeld; dat zit hem zo te zien heel erg dwars. Wijs en ervaren dat hij is (zo noemt hij zichzelf), zou het hem sieren als hij de bal en niet op de man had gespeeld in zijn reactie; hij had de kritiek van Harpal moeten weerspreken. Als politieke leek wil ik tegen hem zeggen: “heer Somohardjo, kijk niet naar wie iets zegt, maar naar wat die persoon zegt“.Ondanks zijn politieke ervaring, hebben zijn presidentskandidaat Raymond Sapoen, zijn topminister Soewarto Moestadja, zijn paradepaard Mike Noersalim, Putridewi Amatsoemarto, directeur Binnenlandse Zaken, Vergillio Rebin (onderdirecteur BiZa) en nog enkele partijtoppers hem de rug toegekeerd. Dat moet stof tot nadenken zijn voor hem. Ervaring wordt niet alleen uitgedrukt in aantal jaren maar ook in de hoeveel kennis en wijsheid die iemand opdoet in een bepaalde periode. Vermoedelijk heeft hij zijn sluwheid alleen maar verfijnd in zijn politieke loopbaan. Anderzijds heb ik bewondering voor zijn tomeloze passie voor de politiek en voor de moed/strijdlust die hij tentoonstelt. Zijn strijdlust is zo sterk dat hij vaak niet af te wenden is van het strijdtoneel.